متعة السباحة وقت شروق الشمس تجذب السياح لشواطئ مطروح: «تنسيك كل همومك»

تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يقبل بعض المصطافين في مدينة مرسى مطروح على نزول البحر في أوقات مبكرة نهارًا مع أول ضوء لشروق الشمس للاستمتاع بالأجواء اللطيفة ونسمة الهواء على البحر؛ بعيدًا عن حرارة الشمس الحارقة للجلد في متعة كبيرة يعرفها المترددون على مصيف مطروح.

شواطئ تجذب المصطافين للاستحمام مع شروق الشمس

وتجذب عدد من شواطئ مطروح المصطافين، للنزول والاستجمام بها في أجمل الأوقات التي تحميك من أشعة الشمس مع لحظات الشروق، منها في وسط مدينة مرسي مطروح مثل الليدو، والعوام، ومطروح العام، الباسنت، وروميل، وأم الرخم، ولؤلؤة الأبيض، والمروة، ومالديف الأبيض، وشرق المدينة بشاطئ الرميلة ومينا حشيش وهو ما أكده لـ«الوطن»، صالح العشيبي مدير شركة رحلات شاطئية بمطروح.

الشروق أجمل أوقات نزول البحر

من أجمل أوقات السباحة والنزول إلي البحر قبل دقائق من شروق الشمس، لحظات ما بين صلاة الفجر والشروق، حسب سهير صالح من مصطافي مرسي مطروح، والتي قالت: «هذه المتعة تكفي لكي تنسيك كل همومك، من إحساس الراحة والهدوء النفسي في البحر، وجمال الطبيعة الخلابة، ورائحة اليود، مع الهواء اللطيف في هذا التوقيت والذي نهرب خلاله من نار الشمس ظهرا».

مغادرة البحر مع سطوع الشمس

أنزل مع أسرتي قبل شروق الشمس، ونستمر ساعة نستمتع خلالها بجمال البحر في هذا التوقيت الرائع هربًا من ارتفاع درجات الحرارة في الجو، طبقاً لسعيد محمود أحد عشاق مطروح من القاهرة، موضحا: «ونغادر البحر مع سطوع الشمس الكلي، حتى لا تتأثر بها، ونتوجه للشالية للإستحمام، والإفطار وأخذ قسط من الراحة، وتأتي بعدها لحظات ما قبل غروب الشمس فهما أوقات متعة حقيقية بالسباحة في مياه البحر».