عاجل.. رصد انتشار فيروس يصيب الأطفال في الصيف.. استشاري مناعة يكشف التفاصيل

أكد الدكتور محمود الأنصاري استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، رصد أنشطة فيروسية غير معتادة، بينها فيروس يسبب قرح الفم واليد وباطن القدم يطلق عليه «كوكساكي»، لافتًا إلى أن هذا الفيروس ينشط في فصل الصيف.

يصيب الأطفال وتتشابه أعراضه مع أعراض البرد

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن هذا الفيروس يصيب الأطفال في الصيف وتتشابه أعراضه مع أعراض البرد ومن أعراضه قرح الفم واليدين وباطن القدمين مضيفًا: «الأمر بسيط جدًا وبيعدي بسهولة قوي»، مؤكدًا ان العلاج يقتصر على المسكنات وخافض للحرارة مشددًا على عدم خطورته وأن علاجه بسيط ويتم الشفاء منه بسهولة.

الفيروس بسيط جدًا ولا يٌقلق إطلاقًا وله نشاط واضح هذه الفترة

وأشار إلى أن الفيروس بسيط جدًا ولا يُقلق إطلاقًا مؤكدًا أنهم يرصدون إصابات بالفيروس بين الأطفال بشكل غير معتاد من قبل، معتبرَا أن الفيروس أصبح له نشاط واضح خلال الفترة الحالية.