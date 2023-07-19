رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال بمدارس بني سويف

أتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، رابطًا إلكترونيا، للتعرف على نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال في المدارس الابتدائية في المحافظة، 2023/ 2024، وخطوات تقديم الملف بالمدارس يدويًا عقب القبول في المرحلة.

إجراءات التقديم بمرحلة رياض الأطفال بمدارس بني سويف

وكشف الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، عن موعد وخطوات التقديم عقب الإعلان عن النتيجة حيث يمكن لولي الأمر في مرحلة رياض الأطفال الدخول على موقع المديرية والتعرف على نتيجة التنسيق، وفي حال قبول الطفل، يتم تقديم الأوراق بالمدرسة ودفع المصروفات المحددة.

رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال بمدارس بني سويف

وخصصت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، رابطًا إلكترونيا، يمكن لولي الأمر من خلاله التعرف على نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال، يمكن الضغط هنا للحصول على الرابط.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال بمدارس بني سويف

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، الأوراق التي يتم تقديمها ضمن ملف الطالب في المدرسة عقب ظهور نتيجة التنسيق إلكترونيا وقبول الطفل وهي كالتالي:

1- شهادة ميلاد الطالب حديثة، 2 نسخة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

3ـ تقديم البطاقة الصحية للطالب، والطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

4- عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.

5- وصل مياه أو كهرباء حديث ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.