وكيل صحة كفر الشيخ تفتتح الدورة التدريبية لعناية الأطفال

افتتحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية لعناية الأطفال PICU، التي من المقرر لها أنّ تمتد على مدار 20 محاضرة، كما حضرت معها خلال الافتتاح الدكتورة سماح جاد مدير عام الطب العلاجي.

أهمية التدريب المستمر للأطباء

وأكدت وكيل الوزارة، خلال كلمتها، أهمية التدريب المستمر للأطباء، ودوره في رفع كفاءة الفريق الطبي، والذي بدوره ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

مواصلة الاطلاع والتدريب

كما دعت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الأطباء من جميع التخصصات الطبية إلى مواصلة الاطلاع والتدريب، لكون المجال الطبي دائم التحديث، ومن الضروري للطبيب أنّ يكون ملماً بكل جديد يطرأ في تخصصه، ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى العالمي أيضاً.

وتجدر الإشارة إلى أنّه يقوم بالإشراف العلمي على الدورة الدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم الأطفال بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ.

الدورة تستهدف أطباء الأطفال

وتستهدف الدورة أطباء الأطفال، حيث سجل لحضور الدورة عدد 59 طبيب أطفال، كما تُقام الدورة بقاعة الرنين المغناطيسي، بمستشفى كفر الشيخ العام.