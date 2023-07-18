كل ما تريد معرفته عن استعلام تقديم الأزهر لـ رياض الأطفال 2023

كشف الأزهر الشريف عن طريقة الاستعلام عن تقديم الأزهر لرياض الأطفال 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إذ جرى فتح باب القبول إلكترونيا لكل مرحلة من مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بمختلف أنواعها سواء المعاهد العادية، أو النموذجية أو الخاصة.

استعلام تقديم الأزهررياض الأطفال 2023

وحول استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، حدد الأزهر الشريف عدد من الشروط، وهي كالتالي:

أن يكون سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات للمستوى الأول.

لا يقل سن الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات، ولا يزيد على 6 سنوات.

ألا يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري عن 6 سنوات، ولا يزيد على 9 سنوات في 1 أكتوبر 2023.

وحدد الأزهر الشريف أنه يجب أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يومًا، أما بخصوص الصف الأول الابتدائي فيجب أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وبخصوص التقديم على بوابة الأزهر الإلكترونية اضغط هنا.