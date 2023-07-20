الرئيس الصيني يلتقي دبلوماسيا أمريكيا رغم توتر العلاقات بين البلدين

يلتقي الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم، الدبلوماسي الأمريكي، هنري كيسنجر، في بكين، وكشفت كاميرات المراقبة، عن أنّهم التقوا في دار ضيافة ولاية دياويوتاي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الدبلوماسي الأمريكي يلتقي شخصيات عديدة في الصين

وفي الأيام القليلة الماضية، التقى الدبلوماسي الأمريكي، مع كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي، ووزير الدفاع الصيني، لي شانجفو أثناء وجوده في بكين.

وشغل كيسنجر منصب وزير الخارجية الأمريكي، ومستشار الأمن القومي في إدارتي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، ولعب دورًا دبلوماسيًا رئيسيًا في تطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين في السبعينيات.

وذكرت واشنطن أنّها كانت على علم برحلة كيسنجر إلى الصين هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى أنّه لم يتصرف نيابة عن الحكومة الأمريكية.

ويزور كيسنجر بكين بانتظام منذ غادر منصبه.