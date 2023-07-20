«الأوقاف» تطلق غدا قافلة دعوية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ انطلاق قافلة دعوية، غداً الجمعة، ضمن 10 قوافل دعوية تنطلق في عدد من المحافظات، يترأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

«الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة» محور خطبة الجمعة

ومن المقرر أنّ يؤدي الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، خطبة الجمعة، بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ، والتي تأتي تحت عنوان «الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة» مع حضور المقرأة والنشاط الصيفي للطفل.

نشر الفكر الوسطي المستنير

ووفقا للشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، فإنّ القافلة الدعوية تأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي ضوء احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة الهجرة النبوية المشرفة.

وفي وقت سابق، تصدرت مديرية أوقاف كفر الشيخ مديريات الأوقاف بمحافظات الجمهورية في «المقارئ النموذجية» وهي أحدث أنشطة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والتي تضم 8 على الأقل من أئمة المساجد الكبرى والجامعة أصحاب الصوت الحسن وتُعقد مرة كل أسبوع بواقع مقرأة على الأقل بكل محافظة.