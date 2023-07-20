عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، اليوم، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين في حماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي وتقسيمه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.