«القاهرة الإخبارية»: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد شهود عيان، بأنّ هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى على شكل مجموعات وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًا.