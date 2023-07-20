عرض متهم بحيازة الاستروكس في القاهرة على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة عرض عاطل -ضُبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس في عين شمس- على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما استعجلت تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي الخاص بتحليل المضبوطات.

رصد نشاط عاطل في تجارة المخدرات

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، أفادت بقيام عاطل بالإتجار في المخدرات بدائرة قسم الشرطة، وعقب التأكد من صحة المعلومات تم ضبط المتهم، وبالتفتيش عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس ومبلغ مالي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات بأنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بداية من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.