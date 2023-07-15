عرض عاطل على الطب الشرعي بالقاهرة.. ضبط بحوزته كمية من الهيروين

قررت النيابة العامة، عرض عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين على الطب الشرعي بالقاهرة، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، واستعجلت تقرير حول تحليل المضبوطات، لبيان إذا كانت لمخدر الهيروين من عدمه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها إتجار عاطل في مخدر الهيروين بدائرة قسم الشرطة، وعقب التأكد من صحة المعلومات، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان تواجد المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبالتفتيش، عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض «مطواه» ومبلغ مالي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات.

وأضاف أن الهيروين المضبوط بحوزته بغرض الإتجار، والسلاح الأبيض «المطواه» للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي حصيلة بيع المخدرات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قراراتها المتقدمة.

العقوبة

قال علاء المستكاوي المحامي بالنقض، أنه يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من تاجر في الكوكايين أو الهيروين.