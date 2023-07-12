عرض السائق المتهم بالتسبب في وفاة سيدة بالخليفة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض السائق المتهم بالتسبب في وفاة سيدة أثناء عبورها الطريق في الخليفة، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث بشأن الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة تقريرا بشأن ما رصدته كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة، لبيان ما إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم يوجد قصد جنائي.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول سيدة مصابة بكسور في مناطق متفرقة بالجسم، ونزيف خارجي، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر، وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبيّن العثور على متعلقاتها الشخصية.

التحريات

وكشفت التحريات، عن أنّه أثناء عبور المتوفية الطريق صدمتها سيارة مسرعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة.