عرض تاجر مخدرات بالقاهرة على الطب الشرعي.. ضُبط بحوزته كمية من الهيروين

قررت النيابة العامة عرض عاطل ضُبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين بمنطقة الخليفة في القاهرة على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، واستعجلت تحريات المباحث حول واقعة الضبط وملابساتها.

وطلبت النيابة إرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائي بالطب الشرعي لتحليلها وبيان إذا كانت لمخدر الهيروين من عدمه، كما قررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

رصد نشاط عاطل في الإتجار بالهيروين

وكانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، أكدت صحة معلومات واردة بشأن قيام عاطل بالإتجار في مخدر الهيروين وتوزيعه بصفة دورية على العملاء، وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين ومبلغا ماليا.

المتهم يعترف بحيازته للمضبوطات

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات وأضاف بأن المبلغ المالي من حصيلة بيع المخدرات بنطاق محل سكنه بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.