ندوات برنامج «وعي» و«تنظيم الأسرة» تغير حياة «فاطمة» وابنتيها بالإسكندرية

فاطمة المدبولي أنور، من قرية أبيس الثامنة، التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية، تزوجت في عمر 19 عاما، دون أن تتجه للتعليم والحصول على شهادة أو مؤهل دراسي، لزوج أرزقي يعمل بـ«اليومية»، وهي أم لابنتين، الأولى عمرها 6 سنوات والثانية 4 سنوات، ولرغبتها في تعليم بناتها قدمت طلبا للحصول على الدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي.

تزوجت في عمر 19 عاما لزوج يعمل باليومية

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قصة «فاطمة» التي حرصت على المشاركة في العديد من الندوات التي نظمتها الرائدة الاجتماعية داخل قريتها، حول «تنظيم الأسرة»، ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية، التي استفادت منها كثيرة في معرفة وسيلة تنظيم الأسرة المناسبة لها كي لا تنجب أطفال آخرين، وتسعى فقط لتحسين حياة ابنتيها.

استفادت «فاطمة» أيضا من الندوات التي نظمتها الرائدة الاجتماعية، ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية، في معرفة خطورة ختان الإناث، وهو ما جعلها تعزف عن هذا الأمر، بل أقنعت والدة زوجها بعدم ختان ابنتيها نظرا للأضرار التي قد تلحق بهما.

أقنعت والدة زوجها بعدم ختان ابنتيها

وأصبحت «فاطمة» قدوة للكثير من الأسر في المنطقة، حيث أقنعت الكثير من السيدات بحضور ندوات برنامج وعي، حول كيفية تربية الأبناء والاهتمام بتغذيتهم لحمايتهم من الأنيميا وسوء التغذية.

حاليا تسعي «فاطمة» للحصول على قرض من الإدارة الإجتماعية للمساعدة في مصروف البيت.