تفاصيل برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من «التضامن».. أبرزها «تكافل وكرامة»

شرعت الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة في العشر سنوات الأخيرة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، بعدما بات هذا الملف في صدارة أولوياتها واهتماماتها، إذ جرى العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجا ودعمهم ماديا وتمكينهم اقتصاديا وضمان حقوقهم الإنسانية.

ويعد «الحماية الاجتماعية» من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة منذ السنوات الماضية وحتى الآن، حيث شمل هذا الملف عددا كبيرا من المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، إذ تحرص الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن أبرز برامج «الحماية الاجتماعية» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى منذ بداية عملها، وفقا للإحصائيات والموقع الرسمي للوزارة، الآتي:

برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

يعد تكافل وكرامة من أبرز مشروعات الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة، والذي أُنشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 لتوفير دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي على حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المنخفضة وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم.

ويعتبر برنامج دعم نقدي مشروط لمكافحة الفقر، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع من أسر فقيرة أو مسنين أو أيتام أو من يعانون من عجز كلي أو جزئي يعوقهم عن العمل، وتم إطلاقه في مارس 2015 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعي، ويستهدف البرنامج تقديم دعم نقدى مشروط للأسر المصرية تحت خط الفقر.

برنامج «مودة»

يستهدف برنامج مودة، تدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لحماية الأسرة ومواجهة ظاهرة تفككها، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذه خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة يوليو 2018؛ للحد من الارتفاع الزائد في أعداد حالات الطلاق بالمجتمع المصري.

برنامج «فرصة»

يعد برنامج «فرصة» المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة على العمل، ويستهدف توفير 30 ألف فرصة عمل في 8 محافظات بالصعيد والوجه القبلي، بجانب توفير 50 ألف قرض مُيسر لتوليد فرص عمل للمرأة المُعيلة بالشراكة مع بنك ناصر وبتمويل 250 مليون جنيه من تحيا مصر.

برنامج «حماية أطفال بلا مأوى»

يهدف إلى رعاية الطفل حتى الانتهاء من تعليمه المدرسي أو الجامعي أو التعليم الفني طبقاً لقدرات وميول الطفل حتى يستطيع الاندماج في المجتمع ليكون مواطنا مستقلا قادرًا على الاعتماد على نفسه.

ويسعى البرنامج إلى علاج ظاهرة أطفال بلا مأوي بنسبة 80% على مستوى الجمهورية من خلال تحسين البنية التحتية لمؤسسات الرعاية وتطوير برامج التدريب والتعليم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

برنامج «مستورة»

أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى، ويستهدف المرأة التى تعيل أطفالها، من خلال قيام الوزارة بتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة، لتحسين مستوى المعيشة.