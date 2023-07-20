قرض 5000 جنيه من «التضامن» يغيِّر حياة «عفاف».. بدأت مشروعا مربحا

عفاف عبد الستار محمد، سيدة من أسرة بسيطة، تبلغ من العمر 41 عاما، وتعيش في قرية أبيس الثامنة، التابعة لحي وسط بالإسكندرية، رغبت في الحصول على الدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، ولكنها لم تتمكن من ذلك لأن زوجها مؤمن عليه من جهة عمله، ولكنها لم تكل، بل سعت للحصول على قرض من الوحدة الاجتماعية، واستطاعت من خلاله أن تصرف على أولادها.

«عفاف» تبدأ حياتها الزوجية في سن الـ16

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قصة نجاح «عفاف» عقب حصولها على قرض من الوحدة الاجتماعية التابعة للوزارة، إذ بدأت حياة «عفاف» الزوجية في الـ16 من عمرها دون أن تكمل تعليمها، مع زوج كان أرزقيا حتى حصل على وظيفة عامل في أحد الهايبرات الشهيرة، لكن الدخل ظل بسيطا، وهو ما دفعها للحصول على قرض وفتح مشروع.

وحرصت «عفاف» على إنجاب طفلين فقط كي تتمكن من تعليمهما بشكل جيد، وحضرت ندوات كثيرة لبرنامج «وعي» لتنمية مهارتها الاجتماعية، ومعرفة حقوق الطفل في التعليم والتربية الصحيحة والتغذية السليمة كي يكون له مستقبل.

عفاف تشتري دواجن لتربيتها داخل منزلها

وبالفعل استفادت «عفاف» بقرض من الوحدة الاجتماعية، قيمته 5000 جنيه، ومن ثم بدأت مشروعا خاصا بها، من خلال شراء دواجن لتربيتها داخل منزلها وبيعها، وجزء من المكسب تشتري به علفا وكتاكيت جديدة، والجزء الآخر تساعد به في مصاريف البيت وتعليم أولادها.