خطوات تسجيل بيانات السيدات ذوات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة موقعا إلكترونيا خاصا بالسيدات ذوات الإعاقة، لتسجيل البيانات الأساسية الخاصة بهن، وعمل قاعدة بيانات متكاملة لهن وحصر أعدادهن وأماكن تواجدهن، من أجل كفالة حقوقهن وتقديم الخدمات المختلفة لهن.

وخلال الساعات الماضية، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رابط الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل البيانات الأساسية للسيدات ذوات الإعاقة.

وشملت خطوات ورابط تسجيل بيانات السيدات ذوات الإعاقة في الموقع الإلكتروني، الآتي:

خطوات ورابط تسجيل بيانات السيدات ذوات الإعاقة بوزارة التضامن

1- تبدأ خطوات تسجيل بيانات السيدات ذوات الإعاقة بوزارة «التضامن»، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لهم، عبر هذا الرابط.

2- الضغط على «تسجيل استمارة السيدات ذوات الإعاقة».

3- إدخال البيانات الأساسية، والتي تتمثل في:

- الرقم القومي للسيدة.

- اسم السيدة ذات الإعاقة رباعي بالعربية.

- تاريخ الميلاد.

- الحالة الاجتماعية.

- العنوان (المحافظة، المركز، القرية).

- رقم محمول السيدة ذات الإعاقة.

- اسم والد السيدة ذات الإعاقة.

- الرقم القومي لوالد السيدة ذات الإعاقة.

- اسم والدة السيدة ذات الإعاقة.

- الرقم القومي لوالدة السيدة ذات الإعاقة.

- اسم زوج السيدة ذات الإعاقة.

- الرقم القومي لزوج السيدة ذات الإعاقة.

- رقم المحمول.

- هل لدى السيدة ذات الإعاقة أطفال.. اختيار «نعم، لا».

- عدد الأفراد المعاقين بالأسرة.

- هل استخدمتي وسائل تنظيم أسرة.. اختيار «حاليا، من قبل».

4- الضغط على «استيفاء استمارة البيانات الأساسية للطلب الحالي».