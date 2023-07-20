كيفية أداء قدرات بكلية التربية الفنية حلوان.. التسجيل عبر لينك موقع التنسيق

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية لطلاب شهادة الثانوية العامة، تحت رعاية الدكتور محمود حامد عميد الكلية، ووفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا طرق تأدية الامتحانات التي تبدأ بالتسجيل عبر لينك موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية.

لينك موقع التنسيق الإلكتروني

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية كيفية طرق أداء اختبارات القدرات لكلية التربية الفنية، والتسجيل عبر لينك موقع التنسيق الإلكتروني الذي أتاحه المجلس الأعلى للجامعات وفقاً لتقرير صادر عن رئاسة جامعة حلوان:

** يقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت

** التسجيل بالرقم القومي والجلوس الخاصة بالطالب

** تشمل مراحل أداء اختبارات القدرات مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع ثم مرحلة السداد الإلكتروني أو رسوم الاختبار ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة).

** يتطلب الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة عند آداء الاختبار وهي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة أو صورة منه، عدد 2 صورة شخصية.

** يشمل اختبار قدرات كلية التربية الفنية اختبار رسم واختبار تصميم وتستغرق مدة اختبار الرسم والتصميم ساعتين ونصف.

** يجب على الطالب إحضار الأدوات التالية أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، أقلام الفلوماستر، الوان خشبية، أدوات هندسية.