لينك موقع التنسيق الإلكتروني.. «التعليم العالي» للطلاب: ترقبوا خدماته

لينك موقع التنسيق الإلكتروني، خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 والتي تنتهي اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الجاري، واستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، فتبدأ اختبارات القدرات عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بساعات قليلة.

لينك موقع التنسيق الإلكتروني يشمل مجموعة أساسية من الخدمات التي من المنتظر فتح خدمتها الإلكترونية، والتي تتعلق بكل ما يهم التعليم الجامعي، بداية من خدمات تنسيق الثانوية العامة وخدمات مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا وخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية وخدمات تنسيق الشهادات الفنية وخدمات تنسيق الشهادات المعادلة.

خطوات الحوصل على لينك موقع التنسيق الإلكتروني

- الدخول على لينك موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار نوع الشهادة سواء ثانوية عامة أو دبلومات فنية أو مدارس ستيم.

- الدخول على الخدمات المتاحة لكل نوعية شهادة.

تفاصيل خدمات موقع التنسيق الإلكتروني

كما يشمل لينك موقع التنسيق الإلكتروني خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى بمجرد إتاحة خدمتها الفعلية، وبحسب الوزارة عبر الموقع الإلكتروني، أكدت أنه في حالة وجود أي استفسار أو سؤال يمكن للطالب الاتصال من أي مكان في العالم برقم تليفون «15999» في مصر بسعر المكالمة العادي، لافتة إلى أنه تم تصميم وتنفيذ البرامج بواسطة فريق عمل من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

تفاصيل امتحان القدرات

وبالتزامن مع قرب انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أكد الدكتور كريم صابر، أنه يجب على الطلاب الاستعداد الجيد للامتحان وعدم التسرع في التسجيل لتحديد ميعاد الامتحان قبل التأكد من جاهزية الطالب أنه قادر على اجتياز الامتحان من خلال التدريب على مهارات الرسم والتلوين والاستعانة بخبرات الطلاب القدامى بالكليات.

وأضاف «صابر» لـ«الوطن»، أن امتحان كليات الفنون التطبيقية يقيس مهارات الابتكارية بمعنى قدرة الطالب على ابتكار فكرة أو تصميم والرسم والتلوين والإخراج وبالنسبة لعملية الإخراج تعتمد على الالتزام بأسس التصميم منها اتزان التصميم بحيث إذا تم تقسيم التصميم رأسي أو أفقي فإن الكتلة تتساوى على كلا الجانبين بجانب الالتزام بالمطلوب داخل الامتحان من مقياس الرسم والتفاصيل المختلفة.