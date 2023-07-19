«التعليم العالي»: اختبارات القدرات مستمرة بالكليات دون استثناءات

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن أعمال اختبارات القدرات 2023 تسير بصورة منتظمة بمختلف الكليات، في إطار الخطة الزمنية لتنسيق الجامعات التي أقرها المجلس الأعلى برئاسة وزير التعليم العالي، موضحة أن يوم 27 يوليو الجاري هو الموعد النهائي للتسجيل في الامتحانات ولا توجد نية لمدها.

اختبارات القدرات 2023

وأضافت مصادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، ان اختبارات القدرات لا توجد بها أي استثناءات لافتة إلى أن الكليات لها عدد من الاشتراطات يجب توافرها في الطالب من بينها اجتياز اختبار القدرات، منوهاً بأن الكليات منتظمة في الاختبارات دون رصد أي مشاكل حتى الآن.

تنسيق الجامعات 2023

من جهته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2023 تخطى 45 ألف طالب وطالبة حتى الآن، مشيرا إلى أن الكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات هي: «كليات الفنون الجميلة شعبتي فنون - عمارة - وكليات الفنون التطبيقية، وكلية التربية الموسيقية- وكليات التربية الفنية - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية: التربية الفنية والتربية الموسيقية».