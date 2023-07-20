علاج 103 رؤوس من الفصيلة الخيلية في قافلة بيطرية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ قافلة بيطرية لتوقيع الكشف الطبي المجاني علي الفصيلة الخيلية بقرية شباس الشهداء بمركز دسوق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قافلة بيطرية لتوقيع الكشف الطبي المجاني علي الفصيلة الخيلية

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وبالتعاون مع مستشفي بروك الخيري لعلاج الفصيلة الخيلية بقيادة الدكتور مصطفي محجوب، وفريق عمل المستشفى، وتواجد الدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية بالمديرية، والدكتور محمود غالب، والدكتورة سماح صابر، بإدارة الرعاية، والدكتورة أماني رامون، مدير عام إدارة دسوق البيطرية، والدكتورة سيدة مرعي، رئيس قسم الرعاية بإدارة دسوق البيطرية، والدكتورة نيرمين محمد عبد العزيز، مفتش بيطرى وحدة شباس الشهداء.

علاج 103 رؤوس من الفصيلة الخيلية

وتمكنت القافلة البيطرية من علاج 103 رؤوس من الفصيلة الخيلية في مختلف التخصصات، وصرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الحيوانات

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين كافة أنواع الحيوانات ضد الأمراض، حفاظا على الثروة الحيوانية، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن والقرى، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين كافة فصائل الحيوانات بها.