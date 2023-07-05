الكشف عن 302 حيوان وطائر خلال قافلة بيطرية مجانية في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، لمناظرة الحيوانات والطيور لدى صغار المربين، وتوفير العلاج اللازم لكل حيوان مصاب، طبقا لنوع المرض، وذلك بالتنسيق مع طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادي دفعة 2023.

قافلة بيطرية في قنا

وأضاف أن القافلة نجحت في مناظرة 302 حيوان وطائ، بواقع 92 رأس ماشية من الأبقار، 38 رأس ماشية من الجاموس، 18 رأس ماشية من الأغنام، و14 حيوان متنوع، بالإضافة إلى 140 طائرا، وجرى إجراء الفحص لتلك الحيوانات والطيور في مجال الباطنة، الأمراض المعدية، الأمراض التناسلية، الجراحة، الطفيليات الداخلية والخارجية.

تحصين المواشي ضد الأمراض

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة شملت تنظيم ندوات إرشادية لتوعية صغار المربين حول أهمية التأمين على الماشية، وأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية، وأهمية التلقيح الصناعي، فضلا عن توعية صغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية في إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.