مبادرة «100 يوم صحة» تقدم خدماتها لـ17 ألف شخص في البحر الأحمر

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إن مبادرة «100 يوم صحة» تمكنت من الكشف على 17 ألفا و516 شخصا، من خلال القوافل الطبية التي تجوب المحافظة.

بينما أضاف الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر أن القوافل الطبية تجوب الميادين والشواطئ العامة تزامنا مع توافد الآلاف من المواطنين على الشواطىء، هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

زيارات منزلية للرائدات الريفية

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن المبادرة بها عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة وزيارات منزلية للرائدات الريفيات، وتقدم خدمات وقائية وتطعيمات، وفحص محطات الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وتقديم رعاية صحية متكاملة للأمهات والأجنة، والكشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، والرعاية الصحية لكبار السن، وفحص المقبلين على الزواج.