استشاري جهاز هضمي: مبادرة 100 مليون صحة قضت على قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، إن مبادرة 100 مليون صحة انطلقت عام 2018 وقضت على قوائم الانتظار، ومصر كان لديها العديد من الأزمات في الملف الطبي، متابعا: «طول عمرنا كان عندنا مشاكل متراكمة في القطاع الصحي وقوائم انتظار لفيروس سي، فضلاً عن انتشار الأورام والسرطان»، فكان لابد من إيجاد حلول للسيطرة على هذا الأمر.

خطوات ثابتة للقضاء على الأمراض المنتشرة

وأضاف «منيسي» خلال فيلم تسجيلي عرضته فضائية «إكسترا نيوز» بعنوان «30 يونيو.. إرادة شعب»: «لذلك قررت الدولة أن تخطو خطوات ثابتة للقضاء على الأمراض المنتشرة وهما القضاء علي فيروس سي عن طريق توفير دواء بالمجان وبأسعار زهيدة داخل القطاع الطبي الخاص، والكشف المسبق، داخل كل المحافظات على مستوى الجمهورية، حتى نجحنا في القضاء على فيروس سي، وتم إعلان مصر خالية منه بالمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية».