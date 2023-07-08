فحص 39 ألف مواطن خلال يونيو الماضي ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بسوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص ما يقرب من 39 ألف مواطن ضمن 5 مبادرات رئاسية «100 مليون صحة» خلال شهر يونيو، والتي تحظى بدعم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والتي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

وصول الخدمات الصحية لكل القرى

وأكد «النجار» أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدا أن مديرية الصحة بالمحافظة تسعى دائما لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الـ5 مبادرات شملت مبادرتي صحة المرأة وصحة الأم والجنين، وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

التوعية بالصحة الإنجابية

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

كما تشمل مبادرة (صحة الأم والجنين) والتي تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم وتحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن، بالإضافة إلى تقديم خدمة تحليل الكشف عن بكتيريا الزهري، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدي B، وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل، حيث تم فحص أكثر من 21 ألفا و300 سيدة خلال المبادرتين وذلك في يونيو 2023.

فحص الأطفال في مبادرة السمعيات

وفي مبادرة السمعيات، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية حرصا على صحة الطفل المصري، والتي تم بها فحص أكثر من 6 آلاف و300 طفل وذلك خلال شهر يونيو لعام 2023، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

وفي مبادرة الاعتلال الكلوي، تم فحص أكثر من 10 آلاف و300 مواطن خلال شهر يونيو 2023، حيث تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

مبادرة كبار السن

وفي مبادرة كبار السن 65 سنة وما فوق، تم فحص ما يقرب من 960 مواطنا من خلالها، وذلك في 4 مراكز مرحلة أولى وهي سوهاج وأخميم وجهينة وطهطا، والتي تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا في هذه المرحلة العمرية.