فحص 39 ألف مواطن خلال 30 يوما ضمن مبادرة «100 مليون صحة» في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، قيام مديرية الشؤون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 38 ألفا و860 مواطنا ومواطنة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، وذلك خلال 30 يوما.

وشملت المبادرة الرئاسية 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة، وهي الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وصحة الأم والجنين، وصحة المرأة، والسمعيات، والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن.

فحص 10 آلاف حالة

وأوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص 10 آلاف و300 مواطن من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والتي تُقدم خدماتها بـ204 مقرا بمختلف المدن والمراكز، مشيرا إلى فحص 21 ألفا و300 سيدة من خلال مبادرتي صحة الأم والجنين، وصحة المرأة.

المبادرات الصحية في سوهاج

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 6 آلاف و300 طفل ضمن مبادرة السمعيات بمحافظة سوهاج، والتي تُقدم خدماتها أيضا بـ204 مقار بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة حتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 960 مواطنا ضمن مبادرة كبار السن من 65 عاما فما فوق، وذلك في أربع مراكز كمرحلة أولى، وهي سوهاج، وأخميم، وجهينة، وطهطا.