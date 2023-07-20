«الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى «23 يوليو»: ندعو الله أن يحفظكم سندا لمصر

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال عبدالرازق في برقيته: «تحية تقدير وإعزاز واحترام، أتقدم باسمي واسم أعضاء المجلس بأصدق التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي قادها الرئيس جمال عبدالناصر بغية تحرير مصر من استعمار أجنبي جثم عليها قرونا عديدة».

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: «ثورة 23 يوليو كانت وستظل نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وأول الخطوات في طريق الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية في مصر، وهو ما مثل نموذجًا وإلهامًا للكثير من شعوب العالم».

وأتمّ عبدالرازق رسالته، قائلا: «بمناسبة ثورة يوليو، أدعو المولى عز وجل أن يحفظكم سندا لمصر وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة الحرية والبناء والتنمية، ليتحقق على يديكم خير مصر ونهضتها، وأن يعيد هذه الذكرى المجيدة عليكم بموفور الصحة، وعلى وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير».