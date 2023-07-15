قصور الثقافة: حفلات غنائية وعروض مسرحية في احتفالات ذكرى ثورة يوليو

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أنَّ الهيئة تجهز برنامج متميز للاحتفال بذكرى احتفالات 23 يوليو، على أن تنطلق الأنشطة في مختلف المواقع التابعة للأقاليم الثقافية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952.

احتفال وزارة الثقافة بذكرى ثورة يوليو

ومن المقرر، أن تشمل الاحتفالات أنشطة فنية وحفلات غنائية وعروض مسرحية وندوات تثقيفية وتوعية يجرى التجهيز لها على تنطلق بمواقع الهيئة في القاهرة والمحافظات، ضن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ71 على ثورة يوليو.

افتتاح مسرح السامر

وفي سياق آخر، تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أحدث موقع ثقافي تابع للهيئة غدًا وهو مسرح السامر بالعجوزة، وهو مسرح تاريخي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1970، ولكنه ‏توقف على إثره بسبب بعض التصدعات ما أدى لإخلائه، حتى تمّ وضع حجر الأساس ‏لتطويره في نوفمبر 2021.

وقد شملت أعمال التحديث تغطية المسرح بالكامل، ورفع كفاءة خشبة المسرح، وتجهيزها ‏بأحدث الأجهزة فضلًا عن منظومة الحماية المدنية على أعلى مستوى.‎

ومن المقرر أنَّ يتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية من عروض فرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، وعرضًا مسرحيًا لكبار نجوم مسرح السامر، وعرض فني من مشروع «ابدأ حلمك»، أحد أبرز مشروعات قصور الثقافة من أجل تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل.