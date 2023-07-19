حقيقة إجازة يوم الأحد المقبل بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو

حسمت الحكومة حقيقة إجازة يوم الأحد القادم، عبر قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة يوم الأحد القادم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

وحول حقيقة إجازة يوم الأحد القادم، أوضح القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء أن الإجازة رسمية مدفوعة الأجر لكلا من المصالح الحكومية، والهيئات العامة، والعاملين في الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

إجازة رأس السنة الهجرية غدا الخميس

تزامنا مع تحديد إجازة يوم الأحد القادم بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون غدا الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة احتفالات رأس السنة الهجرية، وتشمل الإجازة العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.