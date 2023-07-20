تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم الخميس 20-7-2023

تراجعت أسعار الدواجن الیوم الخميس 20-7-2023 في الأسواق والمحلات نحو 12 جنيها، حيث سجل سعر كليو الدواجن البيضاء اليوم 55 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 67 جنيها، قبل نحو أسبوع، وفقا لما ذكره الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البیضاء

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار الدواجن البیضاء اليوم تسليم أرض المزرعة، سجلت نحو 55 جنيها، على أن تباع للمستهلك النهائي في حدود 62 جنيها، حسب المنطقة التي يسكن بها، مشيرا إلى أنّ أحد أسباب تراجع اسعار الدواجن يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما كان له أثر في قيام المربيين ببيع الدواجن الموجودة لديهم خوفا من تعرضها للنقوق، في ظل تربية الدواجن في أنظمة مفتوحة (تقليدية) قد تعرض القطعان للنقوق، مطالبا بتغيير نظام التربية الحالي إلى أنظمة حديثة مثل الأنظمة المغلقة.

أسعار الرومي الیوم

وتابع السيد، أنّ أسعار الرومي الیوم مستقرة، وسجل سعر الرومي البرونزي عمر يوم نحو 10 جنيهات تقريبا، ومن بين الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار الدواجن، استغناء المواطنين عن شراء الدواجن بسبب لحوم عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أنّ الفترة الماضية شهدت تراجع الإقبال على شراء الدواجن بسبب وجود لحوم الأضاحي، ما تسبب في تراجع أسعار الدواجن حاليا، موضحا أنّ هناك توافر في الأعلاف بأسعار مناسبة، وهي أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة الدواجن، وإذا توافرت بكميات كبيرة وأسعار مناسبة سنشهد مزيدا من التراجع في أسعار الدواجن.

أسعار البط الیوم

واستقرت أسعار البط الیوم، وسجل سعر البط المسكوفي عمر يوم نحو 23.50 جنيه، وسجل البط المولار عمر يوم نحو 19 جنيها، والبط الفرنساوي تسمين نحو 15 جنيها.