شعبة المواد الغذائية: استقرار أسعار الدواجن اليوم.. وتوقعات بالتراجع

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن تسجل اليوم في محلات الطيور الحية استقرارا، وذلك بعد أن تراجعت أمس الأثنين بقيمة 10 جنيهات.

توقعات بتراجع أسعار الدواجن قريبا

وأكد «المنوفي» أن الأسواق المصرية تتمتع بوفره فيما يخص أنواع الدواجن كافة، كما أن الإقبال على الشراء حاليا مستقر للغاية، في حين أن القوة الشرائية تراجعت منذ شهر يونيو الماضي، ويرجع سبب ذلك إلى الإقبال على شراء اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحي المبارك، كما أن هناك توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن سعر الدواجن البيضاء يتراوح اليوم في المزرعة ما بين 55 و57 جنيهًا، وتصل للمستهلك ما بين 65 و67 جنيهًا، كما يبلغ سعر الدجاج البلدي اليوم أرض مزرعة 95 جنيهًا، وتباع في محلات الطيور الحية بسعر 102 جنيه فيما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 150 و165 جنيهًا، والبانية ما بين 165 و175 جنيهًا.