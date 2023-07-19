تراجع أسعار الدواجن 10 جنيهات.. وتوقعات بمزيد من الهبوط

سجلت أسعار الدواجن، اليوم، في الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا وصل إلى 10 جنيهات، بالنسبة للدجاج الأبيض، كما تراجع سعر البانيه والشيش بقيمة 5 جنيهات في الكيلو الواحد، بحسب ما صرح به سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، لـ«الوطن».

تراجع أسعار الدواجن الفترة المقبلة

وأضاف السيد أنّ أسعار الدواجن تشهد منذ بداية الشهر الجاري تراجعات مستمرة حيث هبطت منذ يومين بنحو 10 جنيهات؛ ليصبح إجمالي تلك التراجع في الأسواق حتى الآن 20 جنيهًا، والسبب الرئيسي في الانخفاضات المستمرة تراجع أسعار الأعلاف حاليًا في ظل أن هناك توقعات قوية بمزيد من التراجعات، خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

وتابع بأنّ سعر الدواجن البيضاء يتراوح اليوم في المزرعة ما بين 55 و57 فيما يتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 65 و67 جنيها ويبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 110 جنيهات، والتنفيذ الفعلي 118 جنيها، كما يبلغ سعر كيلو الأوراك 70 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر كيلو البانيه يتراوح اليوم ما بين 160 و170 جنيها كما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 150 و160 جنيها.