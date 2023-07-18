رئيس شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت 10 جنيهات خلال الأسبوع الجاري

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الدواجن كانت ثابتة منذ مدة كبيرة، حيث وصل سعرها قبل عيد الأضحى المبارك إلى 67 جنيها في المزرعة، وارتفعت حوالي 3 جنيهات يوم الوقفة، ولكن بعد العيد عادت إلى الوضع الطبيعي.

وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أن أسعار الدواجن انخفضت خلال هذا الأسبوع 10 جنيهات، لتصبح 57 جنيها، وهذا الانخفاض لم تشهده البلاد منذ مدة طويلة، بسبب ملف الأعلاف والسعي الجاد للدولة المصرية في توفير وإتاحة مستلزمات الإنتاج من الذرة والصويا.

مصر لديها 116 ألف طن ذرة وصويا

وأوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صرح بأن مصر لديها 116 ألف طن ذرة وصويا تم الإفراج عنها بحوالي 65 مليون دولار.

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون لدينا احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 إلى 6 شهور، ولكن الأزمة الروسية الأوكرانية استنزفت الاحتياطي الاستراتيجي من الذرة والصويا، ولكن الوضع مستقر: «لا نشعر بهذا الانخفاض لأن الحلقات الوسيطة هي المشكلة الأساسية، ولكي يشعر المواطن بالانخفاض يجب أن تكون هناك تحركات إيجابية من الرقابة، وزارة التموين والتجارة الداخلية عليها دور كبير».