وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

أرسل محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وجاء نص البرقية: «بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. 71 عامًا مضت على ثورة سطر فيها الشعب المصري جنباً إلى جنب مع قواته المسلحة أسـمى معاني الوطنية والوفاء حين التف حول جيشه، وخلد في سجل النضال الوطني ملحمة ترسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء؛ لتنعم مصرنا الغالية وشعبها الأبي بمستقبل مشرق مفعم بالآمال والطموحات حفظكم الله يا سيادة الرئيس، ورعاكم لمصرنا الغالية قائداً وزعيماً، وسدد على طريق الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير».

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب

كما أرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.