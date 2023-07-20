«القناة الأولى» تبرز جهود التحالف الوطني في ملف دعم الأسر الأولى بالرعاية

عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا، حول جهود التحالف الوطني في ملف دعم الأسر الأولى بالرعاية، بعنوان «الإمكانات التنظيمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».

إمكانيات تنظيمية هائلة

وذكر التقرير، أن التحالف الوطني يتمتع بإمكانات تنظيمية هائلة حيث يتكون من 34 كيانا تنمويا ويتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، وعلى سبيل المثال توجد 62 جمعية شريكة في الوادي الجديد و18 جمعية شريكة في شمال سيناء و34 جمعية شريكة في جنوب سيناء.

ويصل التحالف الوطني إلى كل مستويات التنظيم الإداري من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكا لمؤسساته وأكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة و5600 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية و30 ألف جمعية قاعدية قامت بتقنين أوضاعها.

كوادر بشرية متميزة داخل التحالف الوطني

ولدى التحالف كوادر بشرية متميزة حيث يجمع 18600 موظف وعامل داخل مؤسساته أغلبهم من حملة المؤهلات العليا ومن كل التخصصات والمجالات، كما شارك 251 ألف متطوع في أنشطته بعام 2022 وتم إطلاق أكبر منصة لضم كل الشباب المتطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع مع تنظيم برنامجا تدريبيا لبناء قدراتهم.