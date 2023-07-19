«حياة كريمة»: «التحالف الوطني التنموي» يمنح الخدمات للمستحقين دون صعوبات

قالت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يمكن المواطنين المستحقين من الحصول على الخدمات التي يريدونها، دون البحث مطولا عن جمعيات كثيرة أو المؤسسات مقدمة الخدمة.

وأضافت وافي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة «dmc»: «بعض المواطنين قد لا يطلبون احتياجاتهم من المؤسسات، وبالتالي يصعب الوصول إليهم، كما أنهم يحصلون على العلاج في بعض المستشفيات، وبالتالي فإن أنظمة المستشفيات تتبع ما إذا كانوا يحصلون على معاش من جهة حكومية أو مجتمع مدني، وإذا كان المواطن لا يحصل على المعاش، فإن إحدى مؤسسات التحالف ستبادر وتتواصل مع الحالة».

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة: «إذا طلب المواطن المساعدة، فإن إحدى مؤسسات التحالف ستبادر بالرد على الطلب من أجل منحه المعاش أو إطلاق مشروع للتمكين الاقتصادي أو دفع المصروفات المدرسية من أجل تغطية احتياجات كل الأسرة دون طلب».