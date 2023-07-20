تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023.. فرص للتعيين ومكافآت مالية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023 للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2022/2023، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم علي هذا الرابط، وفقاً للشروط والمجموع المحدد للمدرسة، بالإضافة اجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023

وأوضحت وزارة التعليم، تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023 وتفاصيل الدراسة والتخصصات وشروط التقديم والقبول، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.

الشركاء بمدرسة توشيبا العربي

مجموعة شركات ومصانع العربي

سنوات الدراسة

ثلاث سنوات

مميزات مدرسة توشيبا العربي

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- أتوبيسات لنقل الطالب للمدرسة وألماكن التدريب.

- توفير وجبة غداء.

المنهج الدراسي بمدرسة توشيبا العربي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023 وشروط التقديم

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة شروط لتنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023، والالتحاق بها وهي:

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

- ألا يقل مجموعه عن 230 درجة .

- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.

شروط القبول بتنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

التخصصات

- تكنولوجيا الكهرباء.

- تكنولوجيا التبريد والتكييف.

- تكنولوجيا الميكانيكا.

- اللوجيستيات.