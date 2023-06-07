مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. أبرز بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية

يبحث الحاصلون على الشهادة الإعدادية عن أفضل بدائل الثانوية العامة 2023 بالإسكندرية لضمان فرصة عمل بعد التخرج منها والحصول على عائد مادي أثناء فترة الدراسة، ومن أبرز هذة البدائل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تهتم بها وزارة التربية والتعليم وتطبق من خلالها المـعايير الـدوليـة فى التدريب والتعليم.

وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية على التعاون بين وزارة التربية والتعليم والقطاع العام أو الخاص والمؤسسات، حسب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الدكتور عربي أبوزيد، لـ«الوطن»، بهدف العمل على تطوير منظومة قطاع التعليم الفني في المحافظات، وتعليم وتأهيل خريجين قادرين على العمل داخل وخارج البلاد.

فرص عمل وعائد مادي للطالب

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، أن تعليم الإسكندرية تستهدف توفير بدائل الثانوية العامة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتتيح للناجحين في الشهادة الإعدادية بما يتناسب مع طلبات سوق العمل وتوفير فرص تدريب عملي للطلبة، بجانب منح الطالب مكافأة تدريب، حيث يجري تنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مع الشريك الصناعي لتوفير الوسائل التعليمية والتدريبية للطلاب.

المتميزون يعملون بالشركة

وأوضحت أمل حسان مدير عام التعليم الفني بمديرية تعليم الإسكندرية، أن الشريك الصناعي يقوم بعمل عقود تدريب مع الطلاب يحدد فيها ساعات التدريب، والمكافأة، والالتزام بتوفير جميع الأجهزة التكنولوجية الحديثة والمتنوعة وأزياء التدريب، ووسائل الأمن الصناعي، وملابس وقاية تحمي الطلبة من مختلف المخاطر للعمل على منع حدوث الإصابات التي يتعرض لها أثناء التعامل مع الماكينات، بالإضافة إلى القيام بإصدار شهادات خبرة للخريجي معتمدة من الشركة، والتي تضع أولوية أولى تعيين الخريجين المتميزين للعمل في الشركة، والشركات الأخرى المماثلة.