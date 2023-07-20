التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024.. مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024، بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 19 /7/ 2023 الى 31 /7/ 2023.

التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024 بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بشرط الحصول على المجموع المحدد بالشهادة الإعدادية لكل مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

التقديم للصف الأول الثانوي.. أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

-مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية التجمع الثالث.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات مدينة بدر.

- مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية. مدينة السلام.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.. حي الأسمرات المقطم.

- مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة نصر.

- مدرسة صناع الغد الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة بدر.

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة حلوان.

- مدرسة الفخار والحرف التراثية للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة الفسطاط القاهرة القديمة.

- مدرسة غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة 15 مايو.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.. حى الأسمرات المقطم.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.. مصر الجديدة.

- مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية.. القاهرة الجديدة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة

- مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة 6 أكتوبر.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة الشيخ زايد.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد - الجيزة.

- مدرسة غبور 2 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة 6 أكتوبر.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة العمرانية.

- مدرسة عمار ٢ للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة الشيخ زايد.

- مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. أكتوبر.

- مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. أكتوبر.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات.. مدينة 6 أكتوبر.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.. محافظة الإسكندرية.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. شرق اسكندرية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.. دير مواس.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.. أبو قرقاص.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة المنيا.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط

مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية

- مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية - الخانكة.

مدرسة ماونتين فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. العبور.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.. العبور.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية

- مدرسة أفروإيجبت للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية

- مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.. بحر البقر.

- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية. شمال بورسعيد.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الدقهلية

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الدقهلية - المنصورة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بالسويس

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة السويس.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بقنا

مدرسة C F C الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بسوهاج

مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد.