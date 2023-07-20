التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024.. مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب:
أميرة فكري
11:28 ص | الخميس 20 يوليو 2023
وزارة التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024، بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 19 /7/ 2023 الى 31 /7/ 2023.
التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024 بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بشرط الحصول على المجموع المحدد بالشهادة الإعدادية لكل مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.
التقديم للصف الأول الثانوي.. أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية
* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة
-مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية التجمع الثالث.
- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات مدينة بدر.
- مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية. مدينة السلام.
- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.. حي الأسمرات المقطم.
- مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.
- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة نصر.
- مدرسة صناع الغد الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة بدر.
- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة حلوان.
- مدرسة الفخار والحرف التراثية للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة الفسطاط القاهرة القديمة.
- مدرسة غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة 15 مايو.
- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.. حى الأسمرات المقطم.
- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.. مصر الجديدة.
- مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية.. القاهرة الجديدة.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة
- مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة 6 أكتوبر.
- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة الشيخ زايد.
- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد - الجيزة.
- مدرسة غبور 2 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة 6 أكتوبر.
- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة العمرانية.
- مدرسة عمار ٢ للتكنولوجيا التطبيقية.. مدينة الشيخ زايد.
- مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. أكتوبر.
- مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. أكتوبر.
- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات.. مدينة 6 أكتوبر.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية
- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.. محافظة الإسكندرية.
- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. شرق اسكندرية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا
- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.. دير مواس.
- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.. أبو قرقاص.
- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة المنيا.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط
مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية
- مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية - الخانكة.
مدرسة ماونتين فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. العبور.
- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.. العبور.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية
- مدرسة أفروإيجبت للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية
- مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد
- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.. بحر البقر.
- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية. شمال بورسعيد.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الدقهلية
- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الدقهلية - المنصورة.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بالسويس
مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة السويس.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بقنا
مدرسة C F C الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بسوهاج
مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد.