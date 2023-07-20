تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وجّهت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية بشأن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023، المقرر أن تبدأ 24 يوليو 2023 وفق الجداول المعتمدة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمدارس.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني

ووجّهت مديرية التعليم بالقاهرة، مديري الإدارات التعليمية بسرية امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني والتحلي بضبط النفس، وجاءت التعليمات كما يلي.

- سرية الامتحانات تكون مسؤولية المدير العام والوكيل والجميع متشارك.

- التحلي بضبط النفس وعدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية

- يتم تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية الثلاثة «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي» بالمرور على مقار لجان الامتحانات ومراجعة المعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان، من «الديسكات ومناسبتها للمرحلة العمرية - دورات المياه - الكهرباء - الأثاث - المراوح» وغير ذلك.

- نظافة المدارس والأماكن المحيطة وسلامة الطرق المؤدية للمدارس والتنسيق مع الأحياء.

- التشديد على آليات وضوابط طباعة الامتحانات والالتزام بها.

- تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية وتواجد الموجه المشرف على وضع الامتحان بها ومكافحة الغش والتصدي له بكل حزم وفقا للقرارات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

- سرعة صرف جميع مستحقات العاملين.