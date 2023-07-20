الحزن يخيم على أهالي قرية في بنها بعد وفاة بائعة تين شوكي وابنها: «30 سنة كفاح»

«كانت ست مكافحة».. بهذه العبارة ودع أهالي قرية جمرة مركز بنها سيدة تدعى «أم هاني» أشهر بائعة تين بمنطقة عجيبة، ونجلها توفيا في حادث أليم بمنطقة تابعة لمحافظة الشرقية خلال شرائهما التين لبيعه في الأسواق.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية عقب مصرع أم هاني أشهر بائعة تين شوكي بالمدينة ونجلها إثر حادث تصادم بمحافظة الشرقية.

مصرع بائعة تين شوكي ونجلها في حادث

أسفر الحادث عن وفاتهما خلال ذهابها للعمل وشراء تين شوكي من الشرقية لبيعه بالقليوبية، وجرى نقلهما للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن وجرى تشييع الجثمان في قرية جمجرة القديمة هي ونجلها وسط حالة من الحزن من أبناء قريتها لمثواها الأخير بمقابر أسرتها.

تفاصيل مصرع أشهر بائعة تين شوكي ببنها ونجلها

وقال محمد جمال من أهالي بنها بمحافظة القليوبية، إنهم فوجئوا بخبر وفاة هدى الشرقاوي أشهر بائعة تين شوكي ببنها ونجلها هلال خميس أبناء قرية جمجرة القديمة، إذ لقيا مصرعهما إثر حادث أليم بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية خلال ذهابها لشراء تين شوكي لبيعه في بنها فاصطدم التروسيكل الذي كانت تستقله هي ونجلها بسيارة على نزلة السعديين بالطريق الإقليمي بمحافظة الشرقية، مضيفا «بقالها في المهنة من 30 سنة، ولديها 3 أبناء، والمتوفى أصغرهم».