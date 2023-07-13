«كوز العسل» على كل لون يزين مزارع القليوبية.. «أبو حلاوة يا تين»

«كوز العسل وفاكهة الغلابة وأبو حلاوة يا تين» كلها ألقاب اشتهر بها محصول التين الشوكي الذي تنتشر زراعته في محافظة القليوبية، وخاصة في مراكز طوخ وشبين القناطر والخانكة، والتي تعد المعقل الأساسي لهذه الزراعة في المحافظة وتنتشر بها المزارع بشكل كبير والتي تشهد هذه الفترة انتشار فرحة وسعادة جمع المحصول في أراضي التين الشوكي بأراضي المحافظة.

وينتشر التين الشوكي الذي يُعد من فواكه الصيف المشهورة، في مصر كلها ومحافظة القليوبية بشكل خاص، حيث يغزو الأسواق والشوارع والمحال من جانب الباعة الجائلين على عربات خشبية وتروسيكلات، ويطوف به الباعة في كل مكان بألوانه الأصفر والأحمر والأخضر، ويُقبل عليه المواطنون بكل الأعمار والمستويات.

موسم التين الشوكي ينطلق في يوليو

وأوضح محمود الغمازي، من مزارعي التين الشوكي بالخانكة، أن موسم التين الشوكي ينطلق مع مطلع شهر يوليو من كل عام، ويكون موسم فرحة وسعادة، حيث تتركز الزراعة في مناطق أبوزعبل والعيايدة والجبل الأصفر بالخانكة، بجانب بعض المناطق في مركزي طوخ وشبين القناطر، ويستمر الجمع والحصاد في الموسم حتى نهاية شهر أغسطس من كل عام ويحرص العاملون على جمع المحصول فجرا وحتى الثامنة صباحا فقط حيث لا تصلح عمليات الجمع في الحر.

مذاق خاص لمحصول التين الشوكي بالقليوبية

وأشار الغمازي لـ«الوطن»، إلى أن هذه الفاكهة أطلق عليها «كوز العسل» لما تتمتع به من مذاق سكري، مشيرا إلى أن سعر حبة التين يتفاوت حسب الحجم وسعر العداية وتكلفة النقل ومكان البيع ومستوى منطقة البيع، ويتم جمع المحصول بطريقة خاصة من خلال ارتداء القفازات للجامعين وقضم الحبة ووضعها في جردل بلاستيك وبعدها رصه في الأقفاص سواء خشبية وبلاستيكية.

وأوضح الغمازي أن محصول التين الشوكي لا يحتاج لكميات مياه كبيرة وتصل ريات المحصول إلى 5 مرات ري، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء التين الشوكي، حيث يتم البيع في الأسواق وجملة وقطاعي والشوادر والباعة الجائلين على العربات الخشبية والتروسيكلات.

وأوضح أحمد النجار، من أهالي الخانكة، أن التين الشوكي من مواسم الفرحة للمزارعين بالمنطقة، وتحتوي فاكهة الغلابة على كمية من كبيرة من السكريات وله مذاق رائع وبه عناصر غذائية مهمة للجسم، مشيرا إلى أن حبة التين الشوكي مغلفة بالشوك، لأنها من عائلة الصبار وعلامة النضح هو تلون الحبة باللون الأصفر الذهبي والأحمر وبعض الأنواع الأخضر الداكن.

وأضاف النجار لـ«الوطن»، أن جمع فاكهة الغلابة عملية شاقة بسبب الأشواك وتستلزم قيام العمال بارتداء ملابس خاصة لحمايتهم من تطاير الأشواك ومنها القفازات وربط الشكائر والأكياس البلاستيكية على الجسم كله، مشيرا إلى أن حبة التين الشوكي في مزارع القليوبية لها مذاق خاص وتتميز الحبة في أراضي القليوبية بقشرة رقيقة وارتفاع نسبة السكريات وانخفاص نسبة الأملاح به.

وأشار النجار إلى أن الأهالي يطلقون على جمع محصول التين الشوكي «موسم الخير»، وأن الأشواك لا تمثل أي عائق أمام زراعة المحصول المشهور بـ«كوز العسل» أو بيعه في كل شوارع مصر والمحافظة وتداوله وإقبال المواطنين عليه لحبهم الشديد في فاكهة الغلابة.