محافظة ميسان العراقية تستغيث من الجفاف.. خسرت 3000 كيلومتر أراض رطبة

أظهرت صور الأقمار الصناعية، جفافا كاملا لهور الحويزة الواقع في محافظة ميسان العراقية، حيث دقت مديرية بيئة ميسان العراقية ناقوس الخطر خلال مؤتمر عقد الأسبوع الماضي تحت عنوان «ميسان تستغيث من الجفاف» وبمشاركة ممثلي الدوائر المعنية وعدد من وجهاء العشائر ومدراء الوحدات الإدارية في المحافظة العراقية.

ميسان تستغيث من الجفاف

وعقد المؤتمر بهدف تدويل قضية جفاف الأنهار في محافظة ميسان العراقية، وتداعياتها على الواقع البيئي والزراعي، وما يترتب عليه من تداعيات تطال الإنسان والحيوان في مختلف القطاعات والوقوف عليها وتدويل ملف المياه والضغط على دول المنبع لإطلاق تصاريف مائية تقي محافظات العراق وخصوصا الواقعة في نهاية دجلة من مخاطر الجفاف، وفق بيان صادر عن المديرية العراقية.

وأكد باسم محمد حبين، مدير بيئة ميسان، خلال كلمته في مؤتمر «ميسان تستغيث من الجفاف»، أن جفاف هوري العودة والحويزة مؤشران خطيران وهناك مخاوف واحتمالات كبيرة لوقوع مشاكل بيئية قد تتفاقم تدريجيا حيث تعاني المحافظة من جفاف قاس طال القرى والمدن.

مدير بيئة ميسان: الأمر يزداد سوءا

وأضاف: «الأمر يزداد سوءا حيث وثقت الفرق الرقابية البيئية حالات الجفاف الشديد التي طالت مكون التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وظاهرة نفوق الأسماك الأخيرة دليل واضح على ما تعانية أهوارنا من الجفاف».

وما يقارب 3000 كيلومتر مربع من الأرض العراقية الرطبة شكلت على مر العصور أحد أكبر وأعمق أهوار العراق «هور الحويزة» جفت بالكامل.

وأتت الصور الفضائية الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا قبل أسبوعين، بنذر الجفاف الذي قتل هور الحويزة بسبب قطع الامدادات المائية المغذية للهور.

ماذا نعرف عن الأهوار؟

تمتد الأهوار على منطقة شاسعة في 3 محافظات هي، ذي قار، ميسان والبصرة، جنوب العراق، وجرى ضمها عام 2016 إلى لائحة التراث العالمي لليونسكو، لما تحويه من تنوع بيئي نادر وموغل في القدم، سواء ما يخص كائناتها الخاصة أو الطيور التي تهاجر لها سنويا.