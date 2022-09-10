فاروق الباز عن جفاف الأنهار في أوروبا: يجب التعايش مع التغيير المستمر

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، إن ما شهدته القارة الأوروبية من جفاف طال الأنهار العريقة فيها سببه التغير المستمر الذي دائما ما تشهده الكرة الأرضية، مشيرا إلى أنه يجب التعايش مع هذا التغيير المستمر، موضحا أن الأمطار التي هطلت قديما ما زالت موجودة في الصخور كمياه جوفية.

الباز: ثلث أقماح مصر تزرع في منطقة شرق العوينات

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على قناة «DMC»، أنه أجريت دراسة بالصور الفضائية من المناطق العالية في جنوب مصر، واتضح وجود أنهار تسير في طريق الشمال الشرقي ومحطة مياه في جنوب مصر، «قولنا ساعتها ده لوزير الزراعة يوسف والي، وعملوا مخطط، ودلوقتي بتنتج شرق جبل العوينات إنتاج زراعي كبير، وثلث أقماح مصر تزرع في تلك المنطقة».

وأوضح أنه يجب إصدار قانون يجرم البناء على الأراضي الزراعية بشكل عام، وذلك عبر ردع حقيقي يطبق على الجميع.

«جيمس ويب» أثبت للفلكين عدم وجود نهاية للكون

وأكد فاروق الباز أنه وبالنسبة للتليسكوب الأضخم «جيمس ويب» فقد أثبت للفلكين أنه لا توجد نهاية للكون، وهو الأمر الذي صدم مجتمع العلماء، وأكد أنه لن يتم تصوير أطراف الكون على الإطلاق، «أهم نظرية هي الانفجار الكوني الكبير، وأي انفجار بيكون ليه حواف، ولكن التليسكوب الجديد أكد أنه لا حواف للكون وكل ما يصور في جهة يلاقي حاجات كتير، وده هيخلي علماء الفلك يفكروا من أول وجديد».