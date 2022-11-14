سفير ميثاق المناخ الأوروبي: الاحتباس الحراري تسبب في جفاف عدد من الأنهار

تستمر فعاليات قمة المناخ «COP27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والتي تُعقد اليوم تحت عنوان «يوم المياه»، وتتناول قضايا التغيرات المناخية وعلاقتها بجفاف الأنهار، للحد من تفاقم الأزمة التي أثرت على الأمن الغذائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتناول الدكتور مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، في حديثه لـ«الوطن»، أسباب جفاف الأنهار عالميًا، وأرجعها إلى التغيرات المناخية التي تركت تأثيراتها في كل الدول، فخلال 20 عاما الماضية، زدات معدلات الجفاف بنسبة 29%، وبحسب المنظمة الدولية والأمم المتحدة هناك 65 دولة على الأقل تعاني من الجفاف.

آثار جفاف الأنهار

وأضاف «الشربيني»، أن تأثيرات الجفاف دمرت بعض الأنهار في دول مختلفة وتسببت في جفافها، مثل نهر الراين المار بأكثر من دولة أوربية، حتى أصبح في الإمكان عبوره على الأقدام، وعدم قجرة المراكب على المرور خلاله لعدم وجود أي عمق به، ونتيجة لذلك تأثرت الملاحة سلبًا بين الدول، مثل دولة إيطاليا التي تعاني من حالة جفاف شديدة بسبب التغيرات المناخية.

وذكر أن هذه التغيرات تركت آثارها على الأمن الغذائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص في الغذاء والحبوب، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء إن استمر الوضع على هذه الوتيرة، لعدم وفرة مياه كافية للزراعات.

انخفاض منسوب المياه

وذكر المرصد الأوربي لمواجهة الجفاف تلك القارة الأوربية، أن زيادة الطلب على النقل وانخفاض منسوب المياه، جعل الأنهار أكثر عرضة لتأثيرات الجفاف بنسبة 60%، وهناك 45% من أراضي القارة عرضة للجفاف، و15% عجزا مائيا في أوربا، ويحتل الاتحاد الأوربي حاليًا المركز الثالت ضمن 10 كيانات تسبب غازات الاحتباس الحراري.