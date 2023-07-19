خالد عكاشة: 10 دول أفريقية تعاني من الجفاف بسبب التغيرات المناخية

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التغيرات المناخية تشكل تهديدًا حقيقيًا للعالم، مشيرًا إلى أن الجفاف من أكثر المهددات التي تؤدي إلى وجود إشكاليات للمعادلة الأمنية في الكثير من المناطق، وهذا موجود في 10 دول أفريقية يطلق عليها «حزام النار» في القارة السمراء.

إشكاليات أمنية حقيقية

وتابع «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية ten، مساء الأربعاء، أن الجفاف أدى لإشكاليات أمنية حقيقية في منطقة الشرق الأفريقي، التي تشمل الصومال وجيبوتي وإريتريا وشمال موزمبيق، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تنتج إرهابا وصراعات مسلحة، وعددا كبيرا جدًا من النزوح واللجوء، حيث عادت الفترة الأخيرة ظاهرة مراكب الموت في البحر المتوسط.

مهددات البيئة والمناخ

ولفت إلى أن مهددات البيئة والمناخ هي العامل الرئيسي لعودة ظاهرة مراكب الموت، مشيرًا إلى أن الجفاف يؤدي إلى إشكاليات اجتماعية كبيرة للغاية، وهذا مهدد أمني مباشر.

وأشار إلى أن العالم إذا لم يعمل بشكل تكاملي في قضية التغيرات المناخية، فهذا سيؤدي إلى استمرار تفجُر القضايا الأمنية في العديد من الدول، مشددًا على ضرورة توزيع التحديات على المناطق المختلفة للوصول إلى معدلات أمنية في العالم.