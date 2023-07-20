ضبط شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، سيارة ملك أحدهما، وهاتف محمول.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وبمواجهتهما أقر أحدهما بمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.