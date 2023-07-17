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ضبط 5 قضايا مخدرات في حملة أمنية موسعة بدمياط

كتب:

محمد بركات
12:29 م | الإثنين 17 يوليو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا)، وقسم شرطة (أول دمياط)، أسفرت عن ضبط 5 قضايا مخدرات.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تحفظت الأجهزة الأمنية خلال الحملة على 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش وكيلوجرام من مخدر البانجوو18 كيلوجرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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