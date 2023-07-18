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ضبط 56 متهما بحيازة أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بأسيوط

كتب:

محمد بركات
12:41 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
الأجهزة الأمنية - صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية - صورة أرشيفية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة صدفا، وقسم شرطة أبو تيج، أسفرت عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 16 بندقية آلية، و15 بندقية خرطوش، و13 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 41 متهما لـ34 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 11 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 15 متهما لـ12 منهم معلومات جنائية، وجرى تنفيذ 495 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات