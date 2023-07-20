«نورهان» تحدت المستحيل من الدبلوم للأولى بكلية التجارة.. تنتظر التعيين معيدة

«مفيش مستحيل وهحقق حلمي من الدبلوم التجاري»، هذه الكلمات اتخذتها الطالبة نورهان أحمد عبدالله، ابنة قرية علون بمركز أسيوط، حافزا وتحديا في مسيرتها التعليمية بعدما رفضت دخول الثانوية العامة والتحقت بدبلوم التجارة خمسة سنوات ومنه إلي كلية التجارة ومن خلالها حصلت على المركز الأول علي مستوي دفعتها بتقدير أمتياز.

الطالبة نورهان أحمد عبدالله أصبحت حديث جامعة أسيوط والأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصبحت الأولى على دفعتها وهي من خريجي الدبلومات الفنية وفي الوقت نفسه تنتظر قرار تعيينها معيدة بكلية التجارة في جامعة أسيوط كونها الأولى علي الدفعة.

فضلت التعليم عن الزواج

وقالت نورهان أحمد، خلال لقائها بـ«الوطن» إن والدها يعمل في شركة أمن وفضلت الالتحاق بالدبلومات الفنية على الرغم من حصولها على مجموع مرتفع بالشهادة الإعدادية، وبعدها بدأت مسيرتها التعليمية بعدما رفضت الزواج وفضلت التعليم وبدات في مواجهة سلبيات المجتمع، «كله كان بيقول إنه طلاب الدبلومات بيحصلوا على تقدير مقبول بالكلية وبالإصرار والعزيمة وتوفيق ربنا اجتهدت وتخطيت كل ذلك وحققت حلمي وحققت نجاحات كبيرة في الكلية بتفوقي المستمر وتقدير الامتياز الذي أحصل عليه كل عام وكل السلبيات كانت دافع قوي لي حتي حققت اللي أنا بتمناه وأكون الأولى على مستوى دفعتي بكلية التجارة».

نورهان: لم أتوقع حصولي على المركز الأول

وبعد حصولي على الأولى على مستوى دفعتي هذا العام مش مصدقه النتيجة لأني لم أتخيل أن أحصل على لقب الأولى على مستوى الكلية ولكن أعضاء هيئة التدريس بالكلية كانوا بيدعموني دايما وخصوصا لما عرفوا إني من خريجي الدبلومات الفنية وكانوا متوقعين حصولي على المركز الأول على مستوى الكلية بسبب تفوقي كوني في سنه ثانية كلية، كان لدي 3 مواد زيادة عن زمايلي طلاب الثانوية العامة فكان التحدي والنجاح صعب».

النجاح بالعزيمة والأمل

وأضافت الطالبة: «رسالتي لكل طلاب الدبلومات محدش يستسلم وإنتو مش أقل من طلاب الثانوية العامة ولكن اجتهدوا واعملوا اللي عليكم وخلوا عندكم أمل وربنا هيعوض تعبكم وكل شكري لمدرسيني في الدبلوم التجاري اللي ساعدوني وكذلك الدكاترة بالكلية اللي كانوا بيشجعوني على تحقيق حلمي».